Animations de Noël à la biscuiterie Menou bal swing Biscuiterie Ménou Plougonver

Animations de Noël à la biscuiterie Menou bal swing

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-07

Venez découvrir nos animations gratuites de Noël autour de notre igloo avec café offert et chocolat chaud pour les enfants. Pour lancer les festivités du mois de décembre, la Biscuiterie Ménou vous invite à un concert de Swing de Ouf . Bien connus dans la région, ces 5 musiciens revisitent les standards jazz swing avec une énergie débordante. .

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d'Armor Bretagne

