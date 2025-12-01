Animations de Noël à la biscuiterie Menou chants de Noël Biscuiterie Ménou Plougonver
Animations de Noël à la biscuiterie Menou chants de Noël Biscuiterie Ménou Plougonver dimanche 21 décembre 2025.
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 16:50:00
2025-12-21
Venez découvrir nos animations gratuites de Noël autour de notre igloo avec café offert et chocolat chaud pour les enfants. Au programme de ce jour, chants de Noël avec une chorale italienne. .
Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 61 97
