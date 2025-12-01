Animations de Noël à la biscuiterie Menou chants de Noël Biscuiterie Ménou Plougonver

Animations de Noël à la biscuiterie Menou chants de Noël

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 16:50:00

2025-12-21

Venez découvrir nos animations gratuites de Noël autour de notre igloo avec café offert et chocolat chaud pour les enfants. Au programme de ce jour, chants de Noël avec une chorale italienne. .

