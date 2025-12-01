Animations de Noël à la chapelle Sainte Edwett ESQUIBIEN Audierne

Animations de Noël à la chapelle Sainte Edwett

ESQUIBIEN Chapelle Sainte Edwett Audierne Finistère

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Exposition crèches de NOËL à la CHAPELLE SAINTE EDWETT du 13 décembre au 04 janvier 2026. Tous les jours de 15h30 à 17h30.

Le 17 décembre, dans le cadre de l’exposition, une rencontre avec les enfants sur les histoires de Noël aura lieux à 15h le Père Noël viendra à la chapelle à 16h. .

ESQUIBIEN Chapelle Sainte Edwett Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73

