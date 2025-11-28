Animations de Noël à la nouvelle Cabane Des Producteurs Route de Loué Mareil-en-Champagne

Animations de Noël à la nouvelle Cabane Des Producteurs

Route de Loué Le Courtil Mareil-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

Préparons ensemble les fêtes de fin d’année !

Dégustations et animations pendant deux jours dans la nouvelle Cabane des producteurs , route de Loué, lieu-dit Le Courtil. Pot d’inauguration le vendredi 28/11 à partir de 17h. Profitez en pour préparer vos menus de fin d’année. La cabane des producteurs, c’est une vingtaine de producteurs rassemblée pour vous proposer en vente directe des produits locaux et de saison pour vos fêtes et toute l’année. .

Route de Loué Le Courtil Mareil-en-Champagne 72540 Sarthe Pays de la Loire lacabanedesproducteurs@gmail.com

English :

Let’s get ready for the festive season!

German :

Bereiten wir uns gemeinsam auf die Feiertage vor!

Italiano :

Prepariamoci insieme alle festività natalizie!

Espanol :

¡Preparémonos juntos para las fiestas!

L’événement Animations de Noël à la nouvelle Cabane Des Producteurs Mareil-en-Champagne a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Vallée de la Sarthe