Animations de Noël à l’Entre Deux Rignac

Animations de Noël à l’Entre Deux

33, la Promenade Rignac Aveyron

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Animations de Noël au restaurant bar l’entre deux à Rignac.

9h30 Grand défilé de Noël animé par le centre équestre Le diplodocus

10h ouverture de l’entre deux: bar à huitres, soupe au fromage, vin chaud

11h maquillage pour les enfants, balade à poney

13h animation gâteau à la broche et dégustation

15h arrivée du Père-Noël .

33, la Promenade Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 53 34

English :

Christmas entertainment at the restaurant-bar l’entre deux in Rignac.

