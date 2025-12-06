Animations de Noël à l’Entre Deux Rignac
Animations de Noël à l’Entre Deux Rignac dimanche 21 décembre 2025.
Animations de Noël à l’Entre Deux
33, la Promenade Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Animations de Noël au restaurant bar l’entre deux à Rignac.
9h30 Grand défilé de Noël animé par le centre équestre Le diplodocus
10h ouverture de l’entre deux: bar à huitres, soupe au fromage, vin chaud
11h maquillage pour les enfants, balade à poney
13h animation gâteau à la broche et dégustation
15h arrivée du Père-Noël .
33, la Promenade Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 53 34
English :
Christmas entertainment at the restaurant-bar l’entre deux in Rignac.
L’événement Animations de Noël à l’Entre Deux Rignac a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)