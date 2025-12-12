Animations de Noël à Pompadour Orangerie du château Arnac-Pompadour

Animations de Noël à Pompadour

Orangerie du château Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-30

2025-12-16

Pour les fêtes de fin d’année, plongez dans la magie de Noël au Château de Pompadour et partagez des instants inoubliables, en famille ou entre amis. Le Père-Noël et ses petites troupes ont fait étape au château et n’attendent plus que vous !

L’accès au parc et aux écuries de l’Orangerie (uniquement par le portail de l’Orangerie) sera possible de 14h à 18h. La boutique du château sera également ouverte.

Nombreuses animations

– balade en calèche du 22 au 28 (sauf le 25) de 14h30 à 16h30 réservations au 06 79 95 56 76

– balade à poney 22 au 28 réservez votre balade auprès de Clémentine 06 45 09 93 64

– maquillage par les lutins du Père Noël 20 et 21 réservations conseillée au 06 79 95 56 76

Le Père Noël sera présent le samedi 21 et dimanche 22 décembre de 14h à 18h pour une séance photo.

Le site sera fermé le 25 décembre. .

Orangerie du château Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 95 56 76 contact@chateau-pompadour.fr

