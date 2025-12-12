Animations de Noël Bassussarry

Animations de Noël

Place du bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

A partir de 16h30 goûter offert par l’ikastola, spectacle de danse basque avec Biez Bat Dantza, spectacle Gurashow et défilé d’Olentzero, Mari Domingi et Joaldunak.

Soirée talo ta xingar .

Place du bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 07 96

