Animations de Noël Bassussarry
Place du bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
A partir de 16h30 goûter offert par l’ikastola, spectacle de danse basque avec Biez Bat Dantza, spectacle Gurashow et défilé d’Olentzero, Mari Domingi et Joaldunak.
Soirée talo ta xingar .
