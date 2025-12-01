Animations de Noël

Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Vivez la magie de Noël avec la ville de Bazoches et ses associations !

Au programme des festivités ateliers dessins et créations par Anim’Béon, animation musicale par Zicabazoches, visite du Père Noël et séances photo, distribution de goûters, stands gourmands et artisanaux, et pour finir, un concert Gospel dans l’église à 18h. Événement gratuit. .

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 81 62

English :

Experience the magic of Christmas with the town of Bazoches and its associations!

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit der Stadt Bazoches und ihren Vereinen!

Italiano :

Vivete la magia del Natale con la città di Bazoches e le sue associazioni!

Espanol :

Viva la magia de la Navidad con la ciudad de Bazoches y sus asociaciones

L’événement Animations de Noël Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2025-11-22 par OT 3CBO