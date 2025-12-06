Animations de Noël Berd’huis
Animations de Noël Berd’huis samedi 6 décembre 2025.
Animations de Noël
Route de Bellême Berd’huis Orne
Programme en cours d’élaboration.
Le Dimanche marché artisanal à la salle des fêtes.
Une organisation du comité des fêtes de Berd’huis, des commerçants et de la municipalité. .
Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 2 33 85 23 60
