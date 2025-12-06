Animations de Noël Berd’huis

Animations de Noël

Route de Bellême Berd’huis Orne

Début : Samedi Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Programme en cours d’élaboration.

Le Dimanche marché artisanal à la salle des fêtes.

Une organisation du comité des fêtes de Berd’huis, des commerçants et de la municipalité. .

Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 2 33 85 23 60

