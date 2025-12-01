Animations de Noël route d’Alixan Bourg-de-Péage

Animations de Noël

route d’Alixan Complexe aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-22

Venez profiter de l’ambiance des fêtes de Noël à la piscine Diabolo: le complexe aquatique organise des animations tout l’après-midi.

route d’Alixan Complexe aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr

English :

Come and enjoy the Christmas atmosphere at the Diabolo pool: the aquatic complex organizes entertainment all afternoon.

