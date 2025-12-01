Animations de Noël route d’Alixan Bourg-de-Péage
Animations de Noël route d’Alixan Bourg-de-Péage lundi 22 décembre 2025.
Animations de Noël
route d’Alixan Complexe aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
2025-12-22
Venez profiter de l’ambiance des fêtes de Noël à la piscine Diabolo: le complexe aquatique organise des animations tout l’après-midi.
route d’Alixan Complexe aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr
Come and enjoy the Christmas atmosphere at the Diabolo pool: the aquatic complex organizes entertainment all afternoon.
