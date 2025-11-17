Animations de Noël Champagnole
Animations de Noël Champagnole dimanche 14 décembre 2025.
Animations de Noël
Centre-ville Champagnole Jura
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Rencontre et photos avec le Père Noël.
Un groupe de musique déambulera dans le centre-ville l’après-midi.
Annulé par mauvais temps. .
Centre-ville Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
