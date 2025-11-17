Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations de Noël Champagnole

Animations de Noël Champagnole dimanche 14 décembre 2025.

Animations de Noël

Centre-ville Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Rencontre et photos avec le Père Noël.

Un groupe de musique déambulera dans le centre-ville l’après-midi.

Annulé par mauvais temps.   .

Centre-ville Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

English : Animations de Noël

German : Animations de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations de Noël Champagnole a été mis à jour le 2025-11-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA