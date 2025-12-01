Animations de Noël Châteauneuf-du-Faou
Animations de Noël Châteauneuf-du-Faou samedi 20 décembre 2025.
Animations de Noël
Centre ville Châteauneuf-du-Faou Finistère
2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
La Commune de Châteauneuf-du-Faou, vous propose des animations de Noël dans le ville le samedi 20 décembre!
> 18h00: spectacle (cie art flex)
> 19h00: conte projeté et pyrotechnique (Ste Bretagne Pyro)
> 19h30: parade de tracteurs illuminés (JA du Canton)
> 19h30 à 21h00 (DJ Thony)
> Vin et chocolat chaud offerts par les commerçants .
Centre ville Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 75 41
