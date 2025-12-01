Animations de Noël

Centre ville Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La Commune de Châteauneuf-du-Faou, vous propose des animations de Noël dans le ville le samedi 20 décembre!

> 18h00: spectacle (cie art flex)

> 19h00: conte projeté et pyrotechnique (Ste Bretagne Pyro)

> 19h30: parade de tracteurs illuminés (JA du Canton)

> 19h30 à 21h00 (DJ Thony)

> Vin et chocolat chaud offerts par les commerçants .

Centre ville Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 75 41

English :

L’événement Animations de Noël Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-12-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou