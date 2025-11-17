Animations de Noël

Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-27

2025-12-20

Venez vivre la magie de Noël à Craponne-sur-Arzon structure pour enfants, Père Noël, vin chaud et crêpes !

Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 64 65 58 craponneanim@gmail.com

English :

Come and experience the magic of Christmas in Craponne-sur-Arzon: children’s structure, Santa Claus, mulled wine and crêpes!

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber in Craponne-sur-Arzon: Struktur für Kinder, Weihnachtsmann, Glühwein und Crêpes!

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale a Craponne-sur-Arzon: struttura di gioco per bambini, Babbo Natale, vin brulé e crêpes!

Espanol :

Venga a vivir la magia de la Navidad en Craponne-sur-Arzon: estructura de juegos para niños, Papá Noel, vino caliente y crepes

L’événement Animations de Noël Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay