Animations de Noël Craponne-sur-Arzon
Animations de Noël Craponne-sur-Arzon samedi 20 décembre 2025.
Animations de Noël
Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-20
Venez vivre la magie de Noël à Craponne-sur-Arzon structure pour enfants, Père Noël, vin chaud et crêpes !
Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 64 65 58 craponneanim@gmail.com
English :
Come and experience the magic of Christmas in Craponne-sur-Arzon: children’s structure, Santa Claus, mulled wine and crêpes!
German :
Erleben Sie den Weihnachtszauber in Craponne-sur-Arzon: Struktur für Kinder, Weihnachtsmann, Glühwein und Crêpes!
Italiano :
Venite a vivere la magia del Natale a Craponne-sur-Arzon: struttura di gioco per bambini, Babbo Natale, vin brulé e crêpes!
Espanol :
Venga a vivir la magia de la Navidad en Craponne-sur-Arzon: estructura de juegos para niños, Papá Noel, vino caliente y crepes
L’événement Animations de Noël Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay