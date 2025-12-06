Animations de Noël dans les Musées

Bourges Cher

Le service ville d’Arts et d’Histoire vous propose des ateliers pour les fêtes de Noël.

Pour célébrer la fin d’année, le service Patrimoine vous invite à plonger dans un univers féerique grâce à ses ateliers créatifs.

Laissez-vous émerveiller par les jeux de lumière qui dansent dans la cathédrale, comme autant d’étoiles illuminant la voûte céleste… Puis, à votre tour, créez votre propre guirlande lumineuse, une petite étincelle de fête à emporter chez vous.

Les cartes de vœux seront également mises à l’honneur à vous d’y déposer vos souhaits les plus chaleureux, portés par votre talent artistique et l’esprit de Noël.

Et pour parfaire cette parenthèse enchantée, un après-midi de contes aux couleurs d’Estève viendra éveiller l’imaginaire des petits comme des grands.

Inscriptions obligatoires. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

The Ville d’Arts et d’Histoire department is offering Christmas workshops.

