Animations de Noël des commerçants et artisans Maison Félix Saint-Lyphard samedi 20 décembre 2025.
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20 13:00:00
2025-12-20
Contes de Noël par la conteuse Sylvianne BLOMME trois séances à 10h30, 11h15 et 12h
Arrivée du père Noël à 11h, structure gonflable, atelier créatif, jeux en bois, manège
TOMBOLA DU PÈRE NOËL directement sur place.
Matinée organisée par CAP SAINT-LYPHARD Association des commerçants et artisans
Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !
Les animations de Noël 2025 .
Maison Félix 9 rue de la Brière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 81 82 18 capsaintlyphard@gmail.com
