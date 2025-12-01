Animations de Noël des commerçants et artisans Maison Félix Saint-Lyphard

Animations de Noël des commerçants et artisans

Maison Félix 9 rue de la Brière Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 13:00:00

2025-12-20

Contes de Noël par la conteuse Sylvianne BLOMME trois séances à 10h30, 11h15 et 12h

Arrivée du père Noël à 11h, structure gonflable, atelier créatif, jeux en bois, manège

TOMBOLA DU PÈRE NOËL directement sur place.

Matinée organisée par CAP SAINT-LYPHARD Association des commerçants et artisans

Maison Félix 9 rue de la Brière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 81 82 18 capsaintlyphard@gmail.com

