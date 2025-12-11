Animations de Noël des enfants

Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Lons célèbre Noël avec éclat sur le parvis et dans le hall de sa mairie. Le Conseil Municipal des enfants vous invite à vivre une fin de journée féerique, au cœur d’un village illuminé et musical, en complicité avec les associations de parents d’élèves lonsoises.

Les enfants plongent dans la magie contes de Noël, maquillage scintillant, tatouages éphémères, château gonflable et kart à pédales. Le Père Noël prend la pose, les cuivres des écoles de musique réchauffent les cœurs, et les jeux à surprises font briller les yeux. Une pause festive et joyeuse, pour partager l’esprit de Noël en famille ! .

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 32 32

L’événement Animations de Noël des enfants Lons a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Pau