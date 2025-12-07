Animations de Noël des Folies Dunoises

Place du 18 Octobre Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-07

Dans le barnum de Noël sur la Place du 18 Octobre. Au programme ateliers créatifs, maquillage, jeux, chocolats. Présence du Père Noël à 16h00. Plus d’informations sur la page Facebook Les Folies Dunoises.

English :

In the Christmas tent on Place du 18 Octobre. On the program: creative workshops, face painting, games, chocolates. Santa Claus will be present at 4pm. More information on the Les Folies Dunoises Facebook page.

German :

Im Weihnachtszelt auf dem Place du 18 Octobre. Auf dem Programm: kreative Workshops, Schminken, Spiele, Schokolade. Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 16.00 Uhr. Weitere Informationen auf der Facebook-Seite Les Folies Dunoises.

Italiano :

Nella tenda di Natale in Place du 18 Octobre. In programma: laboratori creativi, face painting, giochi, cioccolatini. Babbo Natale sarà presente alle 16.00. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Les Folies Dunoises.

Espanol :

En la carpa de Navidad de la plaza del 18 de octubre. En el programa: talleres creativos, pintura de caras, juegos, chocolates. Papá Noel estará presente a las 16.00 h. Más información en la página de Facebook de Les Folies Dunoises.

L’événement Animations de Noël des Folies Dunoises Châteaudun a été mis à jour le 2025-11-22 par OT GRAND CHATEAUDUN