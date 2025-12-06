Animations de Noël du Cœur de Ville Lesparre-Médoc
Animations de Noël du Cœur de Ville Lesparre-Médoc samedi 6 décembre 2025.
Animations de Noël du Cœur de Ville
place gambetta Lesparre-Médoc Gironde
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Venez célébrer la magie de noël dans le centre-ville de Lesparre-Médoc
Rue jean Jacques Rousseau, place Gambetta, Salle de fêtes espace François Mitterrand…
Profitez d’un week-end festif avec des jeux de rue, des artisans, exposants, chants de noël, présence du père noël pour une photo inoubliable.
Restauration sur place .
place gambetta Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 48 51 54 asso.coeurdeville33340@gmail.com
