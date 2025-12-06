Animations de Noël du Cœur de Ville

place gambetta Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Venez célébrer la magie de noël dans le centre-ville de Lesparre-Médoc

Rue jean Jacques Rousseau, place Gambetta, Salle de fêtes espace François Mitterrand…

Profitez d’un week-end festif avec des jeux de rue, des artisans, exposants, chants de noël, présence du père noël pour une photo inoubliable.

Restauration sur place .

place gambetta Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 48 51 54 asso.coeurdeville33340@gmail.com

L’événement Animations de Noël du Cœur de Ville Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Médoc-Vignoble