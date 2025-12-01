Animations de Noël Eglise de Lisores Eglise Saint Vigor Lisores

Animations de Noël Eglise de Lisores

Eglise Saint Vigor Chemin Georges Seurat Lisores Calvados

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Venez profiter des différentes animations de Noël organisées par l’association Lisores Histoire Culture Patrimoine à l’église Saint Vigor de Lisores le samedi 20 décembre 2025 de 14h00 à 19h00.

Photo avec le père Noël, lecture de contes de noël, goûter pour les enfants, conte musical par la chorale tichevillaise, vin chaud-chocolat chaud et gâteaux. .

Eglise Saint Vigor Chemin Georges Seurat Lisores 14140 Calvados Normandie +33 7 19 17 06 36

English : Animations de Noël Eglise de Lisores

Come and enjoy the various Christmas activities organized by the Lisores Histoire Culture Patrimoine association at the Saint Vigor church in Lisores on Saturday December 20, 2025 from 2:00 pm to 7:00 pm.

