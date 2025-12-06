Animations de Noël et soirée raclette!

Nauviale Aveyron

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Samedi 6 décembre à Nauviale, animations et soirée raclette organisées par l’APE des 3 Rougiers.

Ateliers de Noel pour enfants maquillages, dessins de Noël, balade en calèche, photo avec le Père Noël, goûter compris, etc… et soirée raclette ! Charcuterie, raclette, vacherin, vin et café. *

Venez avec votre plus moche pull de Noël!

Sur réservation. .

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie

