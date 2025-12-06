Animations de Noël et soirée raclette! Nauviale
Nauviale Aveyron
Samedi 6 décembre à Nauviale, animations et soirée raclette organisées par l’APE des 3 Rougiers.
Ateliers de Noel pour enfants maquillages, dessins de Noël, balade en calèche, photo avec le Père Noël, goûter compris, etc… et soirée raclette ! Charcuterie, raclette, vacherin, vin et café. *
Venez avec votre plus moche pull de Noël!
Sur réservation. .
Nauviale 12330 Aveyron Occitanie
English :
Saturday December 6 in Nauviale, entertainment and raclette evening organized by the APE des 3 Rougiers.
