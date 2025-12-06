Animations de Noël Hiver tout doux Place du Commandant Guérin Marcillat-en-Combraille

Animations de Noël Hiver tout doux

Marcillat-en-Combraille

Animations de Noël entre historiettes , comptines, ateliers créatifs et jeu de partage avec Maryline au Pôle de vie locale et culturelle.

Place du Commandant Guérin Pôle de vie Locale et Culturelle Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23

English :

Christmas activities including storytelling, nursery rhymes, creative workshops and sharing games with Maryline at the Pôle de vie locale et culturelle.

German :

Weihnachtsanimation mit Geschichten, Reimen, kreativen Workshops und Spielen mit Maryline am Pol für lokales und kulturelles Leben.

Italiano :

Attività natalizie tra cui narrazione di storie, filastrocche, laboratori creativi e giochi di condivisione con Maryline al Pôle de vie locale et culturelle.

Espanol :

Actividades navideñas que incluyen cuentacuentos, canciones infantiles, talleres creativos y juegos para compartir con Maryline en el Pôle de vie locale et culturelle.

