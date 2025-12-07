Animations de Noël Marché artisanal Berd’huis
Animations de Noël Marché artisanal
Salle des fêtes Berd’huis Orne
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Marché artisanal à la salle des fêtes à partir de 10 heures.
Nombreuses animations jeux en bois, maquillage, poneys, visite du Père Noël vers 16h30, restauration, tombola.
Organisé par le comité des fêtes, les commerçants, les artisans et la municipalité. .
Salle des fêtes Berd’huis 61340 Orne Normandie
