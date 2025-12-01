Animations de Noël Salle jaune, 2e étage Montval-sur-Loir

Animations de Noël Salle jaune, 2e étage Montval-sur-Loir mardi 23 décembre 2025.

Animations de Noël

Salle jaune, 2e étage 2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 16:30:00

Date(s) :
2025-12-23

Atelier intergénérationnel, famille séniors
Venez partager un moment convivial intergénérationnel en créant des décorations de noël! À partir de 3 ans et +   .

Salle jaune, 2e étage 2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire   cslb2@wanadoo.fr

English :

Intergenerational workshop, senior family

L’événement Animations de Noël Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2025-12-02 par CDT72