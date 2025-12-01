ANIMATIONS DE NOËL Moulès-et-Baucels

ANIMATIONS DE NOËL

Blancardy Moulès-et-Baucels Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Domaine de Blancardy accueillera petits et grands le dimanche 14 décembre 2025.

Pour commencer à 10h, atelier de confection de spritzs (spécialité alsacienne de toutes formes pour les enfants). Une seconde séance sera proposée à 16h. Sur inscription uniquement au 06 80 60 81 66, 10 euros par personne).

Frédérique proposera une visite de la cave avec dégustation offerte des crus.

Vin chaud et crêpes réchaufferont les participants. La crèche de Noël pourra être admirée par tous. .

