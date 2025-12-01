Animations de Noël Rue du Stade Plougonvelin
Animations de Noël Rue du Stade Plougonvelin dimanche 21 décembre 2025.
Animations de Noël
Rue du Stade Espace Kéraudy Plougonvelin Finistère
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 19:15:00
2025-12-21
Après-midi festive spectacle féérique à 15 h et à 17 h, jeux avec Dézépions, sculpture de ballons, photos avec le Père Noël, fanfare et feu d’artifice à 19h. Et des surprises !!! .
Rue du Stade Espace Kéraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 03 81
