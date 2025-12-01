Animations de Noël Rue du Stade Plougonvelin

Animations de Noël

Rue du Stade Espace Kéraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 19:15:00

Date(s) :

2025-12-21

Après-midi festive spectacle féérique à 15 h et à 17 h, jeux avec Dézépions, sculpture de ballons, photos avec le Père Noël, fanfare et feu d’artifice à 19h. Et des surprises !!! .

Rue du Stade Espace Kéraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 03 81

