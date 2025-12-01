Animations de Noël

Bibliothèque Plouguenast-Langast Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Contes à 9h00, ateliers créatifs à partir de 10h,

Inscription conseillée. .

Bibliothèque Plouguenast-Langast 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 74 43

English :

L’événement Animations de Noël Plouguenast-Langast a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme Bretagne Centre