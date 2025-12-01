Animations de Noël Port-des-Barques
Animations de Noël Port-des-Barques dimanche 21 décembre 2025.
Animations de Noël
Port-des-Barques Charente-Maritime
Début : 2025-12-21 16:30:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Arrivée du Père Noël et feu d’artifice.
Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
English : Christmas events
Arrival of Father Christmas and fireworks display.
