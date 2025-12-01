Animations de Noël

Port-des-Barques Charente-Maritime

Début : 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Arrivée du Père Noël et feu d’artifice.

Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

English : Christmas events

Arrival of Father Christmas and fireworks display.

