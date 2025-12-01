Animations de Noël RISCLE Riscle

Animations de Noël

RISCLE Centre ville Riscle Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:30:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

Date(s) :

2025-12-20

✨ LE NOËL MAGIQUE RISCLOIS ✨

À l’occasion des fêtes, les commerçants de Riscle s’unissent pour vous faire vivre une semaine pleine de magie, d’animations et de bonnes affaires, du 15 au 21 décembre.

Dans les commerces participants offres spéciales, remises, surprises, idées cadeaux… c’est le moment idéal pour préparer Noël tout en soutenant le commerce local

Temps forts à ne pas manquer

✅ Vendredi 19 décembre

• 18h lecture animée à la Médiathèque

✅ Samedi 20 décembre

• Défilé du Père Noël et d’Olaf dans la ville ☃️

• 11h30 apéritif devant la mairie

• 16h goûter festif devant la médiathèque

Venez en famille, entre amis, flâner dans les rues, profiter de l’ambiance de Noël et faire plaisir… ou vous faire plaisir ✨

Organisée par Riscl’Évolution

.

RISCLE Centre ville Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 70 10 accueil@mairiederiscle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?? RISCLOIS MAGIC CHRISTMAS ??

For the festive season, Riscle?s retailers are joining forces to bring you a week of magic, entertainment and bargains, from December 15 to 21.

? In participating stores: special offers, discounts, surprises, gift ideas? it’s the perfect time to prepare for Christmas while supporting local commerce ?

? Highlights not to be missed:

? Friday December 19th

? 6pm: animated reading at the Médiathèque

? Saturday December 20th

? Santa and Olaf parade through town ?

? 11:30 am: aperitif in front of Town Hall

? 4pm: festive snack in front of the media library

?? Come with family and friends, stroll the streets, enjoy the Christmas atmosphere and give yourself or others a treat?

? Organized by Riscl?Évolution

L’événement Animations de Noël Riscle a été mis à jour le 2025-12-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65