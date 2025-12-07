Animations de Noël Saint-Bonnet-le-Froid
Animations de Noël Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 7 décembre 2025.
Animations de Noël
galerie d’art Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
rencontre autour d’un vin chaud à partir de 15h à la Galerie d’art
.
galerie d’art Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
meeting over mulled wine from 3pm at the Galerie d’art
