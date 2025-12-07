Animations de Noël

galerie d’art Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

rencontre autour d’un vin chaud à partir de 15h à la Galerie d’art

.

galerie d’art Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

meeting over mulled wine from 3pm at the Galerie d’art

L’événement Animations de Noël Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-11-27 par Haut Pays du Velay Tourisme