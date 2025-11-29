Animations de Noël Saint-Bonnet-le-Froid
Animations de Noël Saint-Bonnet-le-Froid jeudi 18 décembre 2025.
Animations de Noël
le Village Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Dès 19h Soirée happy time spéciale fête, coquillage et crustacés au Hob Fort du Pré réservation 04 71 59 91 83
de 9h à 18h Comprendre et découvrir la réflexologie et/ou les bols tibétains . Mini séance Découverte offerte au SPA
le Village Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
From 7pm Happy time party with shellfish at the Hob Fort du Pré booking 04 71 59 91 83
9am to 6pm Understand and discover reflexology and/or Tibetan bowls. Mini Discovery session offered at the SPA
L’événement Animations de Noël Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-11-27 par Haut Pays du Velay Tourisme