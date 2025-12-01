Animations de Noël Saint-Laurent-en-Grandvaux
Animations de Noël Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 12 décembre 2025.
Animations de Noël
Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13
Animations hivernales à Saint-Laurent-en-Grandvaux
Vendredi 12 décembre dès 18h30 illuminations place Pasteur
Samedi 13 décembre
animation de Noël spectacle Peps’ le magicien suivi d’un gouter pour les enfants.
Animations offertes par la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux. .
Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 mairiestlaurentgx@orange.fr
English : Animations de Noël
German : Animations de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Animations de Noël Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX