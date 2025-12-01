Animations de Noël

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-12 2025-12-13

Animations hivernales à Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vendredi 12 décembre dès 18h30 illuminations place Pasteur

Samedi 13 décembre

animation de Noël spectacle Peps’ le magicien suivi d’un gouter pour les enfants.

Animations offertes par la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux. .

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 mairiestlaurentgx@orange.fr

