Animations de Noël Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Animations de Noël

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

La fête commence avec un Spectacle de contes captivant à 18h30 avec Pierre Vidal Accompagnateur en montagne et conteur pyrénéen (à partir de 6 ans).

Puis, dès 19h30, venez vivre le moment emblématique de l’Embrasement de la Halha de Nadau avec l’association Esquirot. La soirée se prolongera en musique avec aussi le maquillage pour enfants, les jeux en bois et animation musicale.

Petite restauration et buvette sur place.

Venez nombreux partager la joie et la convivialité de ces moments de fête ! .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

