Animations de Noël

95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20

Noël s’invite à Leclerc! Me Père Noël vous donne rendez-vous pour une séance photos, venez récupérer des papillottes au passage et n’oubliez pas d’aller voir les poneys déguisés et la Mère Noël sur le parking!

.

95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 50 00

English :

Christmas at Leclerc! Santa Claus will be on hand for a photo session, and don’t forget to pick up some bunting as you go along, and don’t forget to see the ponies in costume and Mother Christmas in the parking lot!

L’événement Animations de Noël Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-12-10 par Valence Romans Tourisme