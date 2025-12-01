Animations de Noël Place de la Mairie Saint-Vit

Animations de Noël

Place de la Mairie 1 place de la Mairie Saint-Vit Doubs

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-19 16:30:00

2025-12-19

Saint-Vit célèbre Noël avec Girouette , la sorcière qui rêve

(un peu trop) fort !

La place de la mairie se transformera en un véritable village enchanté pour accueillir une grande animation de Noël, chaleureuse, familiale et entièrement gratuite.

Entre marché artisanal, spectacle féerique et rencontre avec le Père Noël, tout est réuni pour vivre un moment inoubliable.

Cette année, la ville accueille Girouette et le Père Noël par la Compagnie Caravailes l’histoire tendre et délicieusement déjantée d’une apprentie-sorcière de Salem.

Depuis 743 ans, Girouette envoie sa lettre au Père Noël espérant un jour fêter Noël comme les humains.

Mais l’attente ayant ses limites, elle sort sont grimoire et tente de faire apparaître le Père Noël pour lui remettre sa lettre en main propre.

Seulement voilà Girouette n’est qu’apprentie-sorcière.

Son sort tourne à la catastrophe et privé soudain tout le monde fantastique de magie !

Sans magie, comment le Père Noël pourra-t-il distribuer ses cadeaux ?

Mise devant la gravité des choses, Girouette se lance dans une quête aussi drôle que chaotique pour sauver Noël.

Tic-tac, Girouette ! Le temps presse….

Une soirée festive à partager en famille ! .

service.culturel@saintvit.fr

