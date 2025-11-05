Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations de Noel Soumans samedi 20 décembre 2025.

La chassagne Soumans Creuse

Spectacle son et lumière La Nativité, crèche vivante
Organisé par l’association Les Amis de la Chassagne

Début autres festivités dès 14h
Course Randonnée “LA NOELOPPET”

Jeu de piste avec les lutins farceurs pour rencontrer le Père Noël

Buvette vin chaud, chocolat chaud et chamallows !   .

La chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 07 45 30  philippe.peu@sfr.fr

