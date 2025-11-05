Animations de Noel Soumans

Animations de Noel

La chassagne Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Spectacle son et lumière La Nativité, crèche vivante

Organisé par l’association Les Amis de la Chassagne

Début autres festivités dès 14h

Course Randonnée “LA NOELOPPET”

Jeu de piste avec les lutins farceurs pour rencontrer le Père Noël

Buvette vin chaud, chocolat chaud et chamallows ! .

La chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 07 45 30 philippe.peu@sfr.fr

