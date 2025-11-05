Animations de Noel Soumans
Animations de Noel Soumans samedi 20 décembre 2025.
Animations de Noel
La chassagne Soumans Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Spectacle son et lumière La Nativité, crèche vivante
Organisé par l’association Les Amis de la Chassagne
Début autres festivités dès 14h
Course Randonnée “LA NOELOPPET”
Jeu de piste avec les lutins farceurs pour rencontrer le Père Noël
Buvette vin chaud, chocolat chaud et chamallows ! .
La chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 07 45 30 philippe.peu@sfr.fr
English :
German : Animations de Noel
Italiano :
Espanol : Animations de Noel
L’événement Animations de Noel Soumans a été mis à jour le 2025-11-03 par Creuse Confluence Tourisme