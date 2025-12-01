Animations de Noël sur le marché

Place François Ledoux Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 08:30:00

fin : 2025-12-24 12:30:00

Date(s) :

2025-12-24

.

Place François Ledoux Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39

English :

L’événement Animations de Noël sur le marché Savenay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon