Animations de Noël sur le marché Savenay
Animations de Noël sur le marché Savenay mercredi 24 décembre 2025.
Animations de Noël sur le marché
Place François Ledoux Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 08:30:00
fin : 2025-12-24 12:30:00
Date(s) :
2025-12-24
.
Place François Ledoux Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39
English :
L’événement Animations de Noël sur le marché Savenay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon