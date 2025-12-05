Animations de Noël Villiers-Saint-Orien

Animations de Noël

Animations de Noël Villiers-Saint-Orien samedi 20 décembre 2025.

Animations de Noël

4 Rue de la Mairie Villiers-Saint-Orien Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-30

Date(s) :
2025-12-20

  .

4 Rue de la Mairie Villiers-Saint-Orien 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 06 77 82 49 

English :

L’événement Animations de Noël Villiers-Saint-Orien a été mis à jour le 2025-12-03 par OT DU BONNEVALAIS