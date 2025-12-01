Animations de Noël Le bourg Yvignac-la-Tour

Animations de Noël

Le bourg Eglise Yvignac-la-Tour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Chants marins

Défilé de tracteurs et camions illuminés

Restauration, boissons chaudes au profit du téléthon

Descente du Père Noël de la tour de l’église vers 19h30 .

Le bourg Eglise Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 01 59

English :

L’événement Animations de Noël Yvignac-la-Tour a été mis à jour le 2025-12-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme