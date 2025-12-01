Animations de Noël Le bourg Yvignac-la-Tour
Animations de Noël Le bourg Yvignac-la-Tour vendredi 12 décembre 2025.
Le bourg Eglise Yvignac-la-Tour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Chants marins
Défilé de tracteurs et camions illuminés
Restauration, boissons chaudes au profit du téléthon
Descente du Père Noël de la tour de l’église vers 19h30 .
Le bourg Eglise Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 01 59
L’événement Animations de Noël Yvignac-la-Tour a été mis à jour le 2025-12-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme