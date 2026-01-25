Animations de Pâques au Domaine de la Haye Saint-Christophe-du-Bois

Animations de Pâques au Domaine de la Haye

1 Lieu-Dit La Haye Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire

2026-03-28 14:00:00

2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Et si vous fêtiez Pâques autrement cette année ?

Le samedi 28 mars, de 14h à 18h, le Domaine de la Haye vous propose un après-midi d’animations à partager en famille. Les enfants partiront à la recherche des œufs lors de la chasse aux œufs, pendant que les visiteurs pourront prendre le temps de découvrir le marché de producteurs et d’artisans locaux.

Restauration et buvette seront disponibles sur place pour prolonger le moment, se retrouver et profiter pleinement du domaine ! .

1 Lieu-Dit La Haye Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 40 92 89 ledomainedelahaye@outlook.fr

