Animations de Pâques au Marché

26 Quai de la Cloche Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 08:00:00

fin : 2026-04-04 14:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Au détour des étals du marché de Mulhouse, l’ambiance se teinte d’un air de fête pour célébrer Pâques dans une atmosphère conviviale et joyeuse. Entre les parfums gourmands et l’animation des allées, chaque visite devient une petite parenthèse pleine de surprises.

Laissez-vous guider par une mascotte lapin espiègle qui déambule entre les stands, distribuant au passage quelques douceurs chocolatées. Les plus jeunes pourront laisser parler leur imagination à travers un concours de dessins, tandis qu’une petite ferme vivante invite à la rencontre avec des animaux aussi attachants que curieux.

Pour prolonger l’expérience, tentez votre chance grâce à des jeux proposés en ligne et repartez peut-être avec de quoi vous faire plaisir sur le marché. Et pour un souvenir plein de tendresse, prenez la pose dans un atelier photo original où chacun peut se glisser, le temps d’un instant, dans la peau d’un adorable poussin.

Une manière ludique et gourmande de redécouvrir le marché, à partager en famille ou entre amis, au rythme des sourires et des petites attentions. .

26 Quai de la Cloche Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est contact@marchedemulhouse.com

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English :

L’événement Animations de Pâques au Marché Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace