Animations de Pâques au Parc de l’Auxois RD905 Arnay-sous-Vitteaux

Animations de Pâques au Parc de l’Auxois

RD905 Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez célébrer Pâques en famille avec une grande chasse aux œufs pleine de surprises les 4, 5 & 6 avril 2026 ! et biensur jeu de pistes et décoration de pâques pendant toutes les vacances. .

RD905 Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 64 01 resa@parc-auxois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations de Pâques au Parc de l’Auxois

L’événement Animations de Pâques au Parc de l’Auxois Arnay-sous-Vitteaux a été mis à jour le 2026-03-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)