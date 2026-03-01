Animations de Pâques au pré des anim’O

chemin de l’Allmend Ergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-04

Animations de Pâques proposées par le Pré des anim’O: activité créative (créer un arbre de Pâques), une chasse aux œufs, un petit coucou à tous les animaux, un goûter partagé offert par le Pré des anim’O. .

chemin de l’Allmend Ergersheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 47 32 91 lepredesanimo@gmail.com

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English :

L’événement Animations de Pâques au pré des anim’O Ergersheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig