Animations de Pâques au pré des anim’O Ergersheim
Animations de Pâques au pré des anim’O Ergersheim dimanche 29 mars 2026.
Animations de Pâques au pré des anim’O
chemin de l’Allmend Ergersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-03-29 2026-04-04
Animations de Pâques proposées par le Pré des anim’O: activité créative (créer un arbre de Pâques), une chasse aux œufs, un petit coucou à tous les animaux, un goûter partagé offert par le Pré des anim’O. .
chemin de l’Allmend Ergersheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 47 32 91 lepredesanimo@gmail.com
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English :
L’événement Animations de Pâques au pré des anim’O Ergersheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig