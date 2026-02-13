Animations de Pâques Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar

Animations de Pâques

Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

Pour les vacances d’avril, le musée propose deux mercredis d’animations pour fêter Pâques au milieu des avions !

.

Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the April vacations, the museum is offering two Wednesdays of activities to celebrate Easter among the airplanes!

L’événement Animations de Pâques Montélimar a été mis à jour le 2026-02-13 par Montélimar Tourisme Agglomération