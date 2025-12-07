Animations de rue par Les Artventuriers Rouffach

Animations de rue par Les Artventuriers

A l’occasion du Marché de Noël, la troupe des Artventuriers vous propose des déambulations et animations de rue au sein du marché de Rouffach.

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

For the Christmas Market, the Artventuriers troupe will be strolling through the Rouffach market.

German :

Anlässlich des Weihnachtsmarkts bietet die Truppe Les Artventuriers auf dem Markt von Rouffach Straßenumzüge und -animationen an.

Italiano :

In occasione del Mercatino di Natale, la troupe degli Artventuriers passeggerà per il mercato di Rouffach con spettacoli di strada.

Espanol :

Con motivo del Mercado de Navidad, la compañía Artventuriers se paseará por el mercado de Rouffach con espectáculos callejeros.

