ANIMATIONS DE SEPTEMBRE AU POLYGONE Montpellier

ANIMATIONS DE SEPTEMBRE AU POLYGONE Montpellier jeudi 4 septembre 2025.

ANIMATIONS DE SEPTEMBRE AU POLYGONE

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-05 2025-09-11 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-25 2025-09-29

Le Polygone Montpellier lance la rentrée sous le signe de la convivialité, du divertissement et de la solidarité avec un programme d’animations variées tout au long du mois de septembre 2025.

Le Polygone Montpellier lance la rentrée sous le signe de la convivialité, du divertissement et de la solidarité avec un programme d’animations variées tout au long du mois de septembre 2025.

Des jeux, des rencontres sportives, des actions solidaires et des événements culturels viendront rythmer les allées du centre commercial pour offrir aux visiteurs une expérience unique et engageante.

AU PROGRAMME

Du 27 août au 10 septembre Le Calendrier de Rentrée Plus de 2500€ de lots à gagner ! A partir du 4 septembre, jouez directement sur notre borne de jeu interactive à l’accueil du centre. Vos billets d’avions à gagner en partenariat avec l’Aéroport de Montpellier.

Jeudi 4 septembre (11h–19h) Patio FNAC Présence de Médecins Sans Frontières roue de la fortune, jeu interactif, réalité virtuelle et sensibilisation à leurs actions.

Vendredi 5 septembre (14h–18h) Animation avec le MHSC Volley jump tester et présentation du club. Des billets pour les prochains match à la clés pour ceux qui sautent le plus haut !

Jeudi 11 septembre (15h–19h) Patio FNAC Animation musicale avec Quiz Room Montpellier blind test en live !

Samedi 13 septembre (11h–19h) Patio FNAC En route pour le Rallye Aicha des Gazelles, l’association No Lymit investit l’espace au profit de l’association Opale.care Exposition des artistes Jan Noah et My Soufane, Espace détente, Vente de goodies, Show de violoncelle et bien d’autres surprises

Mercredi 17 septembre (11h–18h) Patio FNAC Job dating et présentation des formations en apprentissage avec IDMN & stand crêpes offertes par les étudiants.

Vendredi 19 septembre (16h–18h) Patio FNAC Démonstrations de Zumba et Body Combat avec In & Out Fitness + stand de présentation du club.

Samedi 20 septembre (10h–20h) Patio FNAC Stand de sensibilisation et prévention à l’occasion de La journée mondiale de l’Alzheimer avec la Fondation pour la Recherche Médicale.

Du 25 au 27 septembre (10h–20h) Patio FNAC Montpellier Street Kulture prend possession du patio avec son univers urbain.

Lundi 29 septembre (10h30–13h / 15h–18h) Patio FNAC Ateliers découverte du Bridge avec le Bridge Club Montpellier. .

1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 28 70 21 00

English :

Le Polygone Montpellier kicks off the new school year with a program of fun, entertainment and solidarity throughout September 2025.

German :

Das Polygone Montpellier startet den Herbst unter dem Zeichen der Geselligkeit, Unterhaltung und Solidarität mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm während des gesamten Monats September 2025.

Italiano :

Il Polygone Montpellier inaugura il nuovo anno accademico all’insegna della convivialità, del divertimento e della solidarietà con un programma variegato di eventi per tutto il mese di settembre 2025.

Espanol :

Polygone Montpellier inaugura el nuevo curso académico bajo el signo de la convivencia, la diversión y la solidaridad con un variado programa de eventos durante todo el mes de septiembre de 2025.

L’événement ANIMATIONS DE SEPTEMBRE AU POLYGONE Montpellier a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT MONTPELLIER