Animations des vacances de la Toussaint Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

Ces vacances de la Toussaint, explorez la riche biodiversité marine en re-découvrant la Cité des Océanautes, un pavillon conçu pour les jeunes visiteurs et leur famille.

Au programme ateliers scientifiques à la rencontre de chercheurs, animation découverte du plancton, atelier créatif pour apprendre le dessin scientifique, quiz interactifs en compagnie de médiateurs scientifiques et bien d’autres animations pour apprendre et s’émerveiller !

– Explorateurs de plancton

Les 18, 19, 21, 22, 23, 29 octobre et 1er, 2 novembre 2025, à 11h et 14h30 durée libre Agora de la Cité des Océanautes.

Tout public. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Compris dans le prix du billet Océanopolis.

Dans cet atelier, préparez vous-même votre échantillon de plancton à observer et percez tous les secrets du plancton de la rade de Brest.

Déroulé de l’atelier

Prélèvement d’eau à l’aide d’une pipette

Utilisation d’un tamis pour concentrer l’échantillon

Positionnement d’une goutte d’eau dans une coupelle

Observation du prélèvement sous loupe binoculaire ou microscope

Des livrets d’identification vous aideront à identifier les espèces observés. Il vous sera également proposé de réaliser des dessins d’observation.

– Découverte du dessin scientifique

Les 20, 24 et 30 octobre 2025, à 11h et 14h30

Tout public. Sur réservation à la Cité des Océanautes, dans la limite des places disponibles. Compris dans le prix du billet Océanopolis.

Grâce à cet atelier créé et proposé par Michel Salaün, médiateur scientifique à Océanopolis et dessinateur naturaliste, apprenez à dessiner la faune et la flore sous-marine. Vous en apprendrez également davantage sur la diversité des formes et des couleurs de plusieurs espèces aquatiques.

– Tout savoir sur

* Les Phoques

Rendez-vous autour de la plage des phoques du pavillon Bretagne en présence d’un médiateur scientifique pour en savoir plus sur les espèces de phoques rencontrées en Bretagne et leurs rôles essentiels dans l’écosystème marin.

Tous les jours à 14h30 Plage des phoques

* Les prédateurs de nos côtes

Le bar, la dorade royale ou encore le lieu jaune représentent d’importants prédateurs le long des côtes Bretonnes. Découvrez ces poissons au rôle essentiel dans l’écosystème marin face au grand tombant rocheux en compagnie d’un médiateur scientifique.

Tous les jours à 16h30 Aquarium “Grand tombant rocheux”, pavillon Bretagne.

* Les Loutres

Les loutres comptent 13 espèces à travers le monde. Découvrez-en plus sur la loutre d’Europe, présente en Bretagne, ainsi que la loutre de mer, la plus aquatique et marine des loutres.

Tous les jours à 10h45 Sentier des loutres

– Rencontres avec des scientifiques

Rencontrez des chercheurs passionnés qui partagent leur savoir et leur passion autour d’un objet spécial lié à leur domaine d’étude.

Chaque rencontre est une invitation à explorer un aspect fascinant de l’océan, à poser toutes vos questions et à comprendre pourquoi et comment la science aide à protéger le monde marin.

À 11h et 14h30 les 27 et 28 octobre durée 20 minutes Agora de la Cité des Océanautes

– Quiz Connaissez-vous les secrets de la biodiversité marine ?

Testez vos connaissances sur les habitants du monde marin grâce à un quiz interactif pour petits et grands. Relevez le défi et devenez incollable sur le plancton, les requins ou encore les mammifères marins !

Tous les jours à 11h30 et 16h amphithéâtre du pavillon Bretagne durée 30 minutes dans la limite des places disponibles.

– Serious game

* De quel animal marin vous sentez-vous le plus proche ?

Prêt à relever le défi ? Devenez acteur de la protection des océans en développant votre empathie et votre compassion !

Venez découvrir notre serious game interactif dans l’Agora d’Océanopolis, une expérience unique qui vous invite à vous mettre à la place des animaux aquatiques. À travers une série de questions, vous pourrez mesurer votre capacité à comprendre et ressentir leurs émotions.

En participant, vous contribuez également à un programme scientifique important, qui étudie les éléments qui affecte notre empathie et notre compassion pour les organismes marins.

Tous les jours à 10h, 14h et 17h durée 20 minutes Agora de la Cité des Océanautes

* Découvrez l’estran autrement et protégez le milieu marin

Participez à une balade unique sur l’estran, guidée par un médiateur scientifique. À travers ce serious game, vous pourrez tester vos choix et comportements face aux enjeux de protection de cet environnement fragile. Explorez, apprenez et agissez pour préserver la biodiversité de l’estran en prenant des décisions concrètes lors de cette expérience immersive et ludique.

Tous les jours à 12h et 16h durée 20 minutes Agora de la Cité des Océanautes

– Les découvertes du Minilab

Minilab du Pavillon Bretagne durée 20 minutes

Peut-on mettre tous les poissons dans le même bocal

Comment définir un poisson ? À l’aide d’un écran interactif et d’une caméra immergée, le médiateur scientifique fait découvrir l’anatomie, la biologie et l’écologie des poissons.

À 12h

Cousins du bord de mer

Crabes, crevettes, oursins et autres bulots, observez-les et tentez de trouver les liens de parentés entre ces différentes espèces. Face à l’extraordinaire biodiversité marine, un médiateur scientifique aidera les visiteurs à mieux comprendre comment nous arrivons à classer les êtres vivants.

À 15h30

– Océanolab

Découvrez comment les scientifiques étudient le plancton à Océanopolis

*Visite guidée

Rencontrez les chercheurs, ingénieurs et techniciens du projet scientifique en résidence accompagné par un médiateur scientifique et découvrez le monde habituellement secret de leurs laboratoires.

Tous les jours à 14h sur inscription dans la limite des places disponibles

*Visite libre

Auprès d’un dispositif de médiation équipé d’une loupe binoculaire, d’un microscope et d’un bassin avec caméra sous-marine, découvrez en direct en présence d’un médiateur scientifique, les expérimentations scientifiques en cours à Océanolab.

Tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 18h

Quiz

Un quiz pour tester votre esprit critique est également proposé tous les jours à 11h30 et 16h30. .

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40

