Animations des vacances La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Visite spéciale familles

Guidés par un médiateur et accompagnés d’un support ludique pour toute la famille, vous découvrirez tous les secrets de La Vache qui rit. Une pause créative vous permettra également de réaliser un souvenir de votre visite.

Dès 6 ans sur droit d’entrée, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire.

09/02, 16/02, 23/02 de 10h30 à 11h30

Découverte exposition temporaire 100 ans de boîte

Guidés par un médiateur, parcourez la nouvelle exposition temporaire ?100 ans de boîte? , retraçant le centenaire de l’usine Bel de Lons-le-Saunier. La visite s’achève sur une démonstration commentée de fabrication de fromage fondu.?

Dès 6 ans, 10€ par personne, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire

09/02, 16/02, 23/02 de 14h00 à 15h00

Atelier pour les tout-petits

Cette activité ludique et éducative permet de plonger dans l’univers de l’usine de La Vache qui rit et de partager un moment convivial en famille.

De 2 à 6 ans, 3€ par enfant de moins de 6 ans, sur droit d’entrée pour les enfants de plus de 6ans et les adultes, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire

11/02, 18/02, 25/02 de 10h30 à 11h15

Atelier cuisine

Accompagné d’un chef, concoctez une recette avec une touche de Vache qui rit !

Dès 6ans, 20€ par personne, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire

11/02, 18/02, 25/02 de 14h à 16h

Atelier créatif

Rejoignez l’illustratrice Agathe Robinson pour une session créative autour de la bande dessinée.

Dès 7ans, 10€ par personne, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire

12/02 et 19/02 de 10h30 à 12h.

Cuisine ouverte

Dégustation de crêpes

C’est la chandeleur ! Venez déguster une crêpe avec une touche de Vache qui rit.

Tout public, sur droit d’entrée

12/02, 19/02 et 26/02 de 15h à 16h30 .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

