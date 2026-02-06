Animations des vacances La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Animations des vacances La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier lundi 9 février 2026.
Animations des vacances
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 9.6 – 9.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-09
Visite spéciale familles
Guidés par un médiateur et accompagnés d’un support ludique pour toute la famille, vous découvrirez tous les secrets de La Vache qui rit. Une pause créative vous permettra également de réaliser un souvenir de votre visite.
Dès 6 ans sur droit d’entrée, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire.
09/02, 16/02, 23/02 de 10h30 à 11h30
Découverte exposition temporaire 100 ans de boîte
Guidés par un médiateur, parcourez la nouvelle exposition temporaire ?100 ans de boîte? , retraçant le centenaire de l’usine Bel de Lons-le-Saunier. La visite s’achève sur une démonstration commentée de fabrication de fromage fondu.?
Dès 6 ans, 10€ par personne, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire
09/02, 16/02, 23/02 de 14h00 à 15h00
Atelier pour les tout-petits
Cette activité ludique et éducative permet de plonger dans l’univers de l’usine de La Vache qui rit et de partager un moment convivial en famille.
De 2 à 6 ans, 3€ par enfant de moins de 6 ans, sur droit d’entrée pour les enfants de plus de 6ans et les adultes, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire
11/02, 18/02, 25/02 de 10h30 à 11h15
Atelier cuisine
Accompagné d’un chef, concoctez une recette avec une touche de Vache qui rit !
Dès 6ans, 20€ par personne, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire
11/02, 18/02, 25/02 de 14h à 16h
Atelier créatif
Rejoignez l’illustratrice Agathe Robinson pour une session créative autour de la bande dessinée.
Dès 7ans, 10€ par personne, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte, sur réservation obligatoire
12/02 et 19/02 de 10h30 à 12h.
Cuisine ouverte
Dégustation de crêpes
C’est la chandeleur ! Venez déguster une crêpe avec une touche de Vache qui rit.
Tout public, sur droit d’entrée
12/02, 19/02 et 26/02 de 15h à 16h30 .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations des vacances
L’événement Animations des vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-03 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses