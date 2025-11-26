ANIMATIONS DES VACANCES SCOLAIRES Quarante
— Le 21/02 Chasse au trésor géante
Aventurez-vous dans le centre d’art et décèlez les secrets de l’exposition Bonjour !
Si vous y parvenez, le trésor sera à vous.
Dès 6 ans, accompagné d’un adulte.
Gratuit pour les enfants, inclus dans le billet d’entrée pour les accompagnants.
— Le 04/03 Une journée à Roueïre
Dès 8 ans sur réservation, places limitées
Passe une journée complète au Centre d’Arts et du Patrimoine. Au menu ateliers de création plastique, découverte d’une exposition, visionnage d’un documentaire en lien avec l’art… N’oublie pas ton pique-nique, le goûter sera offert !
— Le 06/03 Un Art de famille !
Dès 5 ans accompagné d’un adulte, sur réservation, places limitées
Lightpainting Expérimentez une technique amusante en famille dessinez avec la lumière ! .
Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr
English :
School holiday activities
German :
Animationen in den Schulferien
Italiano :
Attività per le vacanze scolastiche
Espanol :
Actividades de vacaciones escolares
