ANIMATIONS DES VACANCES SCOLAIRES

Quarante Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Animations des vacance scolaires

— Le 21/02 Chasse au trésor géante

Aventurez-vous dans le centre d’art et décèlez les secrets de l’exposition Bonjour !

Si vous y parvenez, le trésor sera à vous.

Dès 6 ans, accompagné d’un adulte.

Gratuit pour les enfants, inclus dans le billet d’entrée pour les accompagnants.

— Le 04/03 Une journée à Roueïre

Dès 8 ans sur réservation, places limitées

Passe une journée complète au Centre d’Arts et du Patrimoine. Au menu ateliers de création plastique, découverte d’une exposition, visionnage d’un documentaire en lien avec l’art… N’oublie pas ton pique-nique, le goûter sera offert !

— Le 06/03 Un Art de famille !

Dès 5 ans accompagné d’un adulte, sur réservation, places limitées

Lightpainting Expérimentez une technique amusante en famille dessinez avec la lumière ! .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

School holiday activities

German :

Animationen in den Schulferien

Italiano :

Attività per le vacanze scolastiche

Espanol :

Actividades de vacaciones escolares

