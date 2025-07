Animations d’été Toboggan et ventrigliss à la piscine Serge Buttet Piscine Serge Buttet Romans-sur-Isère

Animations d’été Toboggan et ventrigliss à la piscine Serge Buttet

Piscine Serge Buttet 4 Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère Drôme

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-02

2025-08-01

Toboggan géant & Ventrigliss à la piscine Serge Buttet de Romans !

Rejoignez-nous les 1er et 2 août 2025 pour des sensations aquatiques inoubliables. Une animation rafraîchissante pour toute la famille !

Piscine Serge Buttet 4 Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 20 01

English :

Giant slide & Ventrigliss at the Serge Buttet pool in Romans!

Join us on August 1 and 2, 2025 for unforgettable aquatic sensations. Refreshing fun for all the family!

German :

Riesenrutsche & Ventrigliss im Schwimmbad Serge Buttet in Romans!

Begleiten Sie uns am 1. und 2. August 2025 zu unvergesslichen Wassererlebnissen. Eine erfrischende Animation für die ganze Familie!

Italiano :

Scivolo gigante e Ventrigliss alla piscina Serge Buttet di Roma!

Unitevi a noi l’1 e il 2 agosto 2025 per provare emozioni acquatiche indimenticabili. Un divertimento rinfrescante per tutta la famiglia!

Espanol :

Tobogán gigante y Ventrigliss en la piscina Serge Buttet de Romans

Únase a nosotros los días 1 y 2 de agosto de 2025 para vivir emociones acuáticas inolvidables. Diversión refrescante para toda la familia

