Animations d’Halloween à l’Office de Tourisme Saumur

Animations d’Halloween à l’Office de Tourisme

8bis Quai Carnot Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-01

2025-10-18

La SPL Saumur Val de Loire Tourisme est heureuse de vous annoncer la mise en place d’animations durant les vacances d’automne dans ses locaux.

Au programme

• Atelier loisir créatif, à partir de 3 ans viens créer ta momie d’Halloween !

• Livret-jeu “L’Académie de Sorcellerie de Saumur”, à partir de 6 ans Jeune sorcier, jeune sorcière, nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture prochaine de l’Académie de Sorcellerie de Saumur ! Relève les défis de la directrice Agatha Triton pour intégrer l’Académie. Au programme jeux d’observation, de logique et défis de bravoure. Mais attention seuls les plus courageux pourront recevoir leur lettre d’admission et une récompense !

PRECISIONS HORAIRES

Du 18/10 au 01/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. .

8bis Quai Carnot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

English :

SPL Saumur Val de Loire Tourisme is pleased to announce a series of events on its premises during the autumn vacations.

German :

Die SPL Saumur Val de Loire Tourisme freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass während der Herbstferien in ihren Räumlichkeiten Animationen stattfinden.

Italiano :

SPL Saumur Val de Loire Tourisme è lieta di annunciare che durante le vacanze autunnali organizzerà eventi nei suoi locali.

Espanol :

SPL Saumur Val de Loire Tourisme se complace en anunciar que organizará eventos en sus instalaciones durante las vacaciones de otoño.

